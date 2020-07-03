Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu madde aldıkları belirlenen 7 kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve uyuşturucu sattığı kişiler üzerinde, satışa hazır vaziyette 28 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 4 gram esrar, bir hassas terazi ve 18 tabanca mermisi ele geçirildi.

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