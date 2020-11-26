Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları yapıldı.

Soruşturma kapsamında Çay Mahallesi'nde yapılan operasyon neticesinde yakalanan bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 210 gram esrar ele geçirildi.

Akınlar Mahallesinde yapılan operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve içinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 14 gram sentetik kannobinoid, 11 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza maddeleri bulundu.

Her iki olayda yakalanan 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli tahkikat yapıldı.