Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şahıslardan ele geçirilen bir miktar uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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