Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Hacıyusuflar Mahallesi Karasu Caddesi mevkisinde asayiş ve trafik uygulaması yapan ekipler, durdurulan bir araçtaki 3 kişinin üzerini aradı.
Şüphelilerin üzerinde 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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