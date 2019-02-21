Son Dakika Haberleri: Düzce'den 2018 Yılında 13 Bin 797 Ton İç Fındık İhraç Edildi

Düzce'den 2018 Yılında 13 Bin 797 Ton İç Fındık İhraç Edildi

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'de 2018 yılı içerisinde AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapıldı.

Düzce'den 2018 Yılında 13 Bin 797 Ton İç Fındık İhraç Edildi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'de 2018 yılı içerisinde AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapıldı.

Ülkemizin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındık ihracatı sürüyor. Fındık üretimi ve ihracatının önemli bölgelerinden olan Düzce'de ise 2018 yılı içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine 13 bin 797 ton iç fındık, 5 bin 580 ton diğer gıda maddeleri ihracatı yapıldığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Yine Düzce'den 6 bin 832 ton tavukayağı ve 34 ton peynir ihracatı yapıldığı aktarıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi
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