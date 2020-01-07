Düzce'den 2019'da AB ülkelerine 15 bin 667 ton fındık ihraç edildi - Son Dakika
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Düzce'den 2019'da AB ülkelerine 15 bin 667 ton fındık ihraç edildi

6 saat önce

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl 15 bin 667 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Düzce'den 2019'da AB ülkelerine 15 bin 667 ton fındık ihraç edildi, System.String[]

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl 15 bin 667 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılına ait 12 aylık tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin 12 aylık ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadının eylül ayı sonunda bittiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen 12 ayda 15 bin 667 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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