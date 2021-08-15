Düzce'den 3.6 milyon hayvan gönderildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de veterinerler tarafından kontrol edilen 3 milyon 648 bin 860 hayvan, diğer şehirlere gönderildi.

Düzce'de hayvanların diğer şehirlere gönderilmesi ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Veteriner hekimler sağlık raporu çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Sağlık raporu düzenlenen 205 büyükbaş hayvan, 89 küçükbaş hayvan ve 3 milyon 648 bin 566 adet kanatlı hayvan diğer şehirlere gönderildi. Düzce'den ayrıca diğer şehirlere 2 ton 625 kilogram karkas et, 750 kilogram sakatat ve 550 kilogram hayvansal yağ sevki de yapıldı. - DÜZCE