Düzce'den 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'den 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar toprakla buluştu

23.04.2022 17:08
Düzce'den 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar toprakla buluştu

Düzce Belediyesi Kent Konseyi'nin tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayata geçirilen "Bir Kart Bir Kalp" projesi kapsamında 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar dikildi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi'nin tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayata geçirilen "Bir Kart Bir Kalp" projesi kapsamında 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar dikildi.

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Düzceli öğrenciler tarafından hazırlanarak 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidandanlar öğretmenler tarafından teslim alındı.

Türkiye'nin 80 iline gönderilen fidanların içine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrik kartları konuldu. Bu kartlarda öğrenciler hiç tanımadıkları bir şehirdeki arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bularak iletişim kurma imkanı elde etti.

Gönderilen fidanlar, 23 Nisan kutlamaları kapsamında aynı anda toprakla buluşturuldu.

YORUMLAR
500
ÇEKMEKÖY'DE MİNİK RESSAMLARA OKUL DUVARI TUVAL OLDU ÇEKMEKÖY'DE MİNİK RESSAMLARA OKUL DUVARI TUVAL OLDU Azerbaycan'da 23 Nisan coşkusu Azerbaycan'da 23 Nisan coşkusu

Ulusal Egemenlik, Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'den 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:55 Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:16:33. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'den 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement