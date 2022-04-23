Düzce'den 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Düzce Belediyesi Kent Konseyi'nin tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayata geçirilen "Bir Kart Bir Kalp" projesi kapsamında 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidanlar dikildi.

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Düzceli öğrenciler tarafından hazırlanarak 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidandanlar öğretmenler tarafından teslim alındı.

Türkiye'nin 80 iline gönderilen fidanların içine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrik kartları konuldu. Bu kartlarda öğrenciler hiç tanımadıkları bir şehirdeki arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bularak iletişim kurma imkanı elde etti.

Gönderilen fidanlar, 23 Nisan kutlamaları kapsamında aynı anda toprakla buluşturuldu.