Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı - Son Dakika

Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı
31.03.2021 15:54
DÜZCE (İHA) – Düzce'den her ay diğer şehirlere milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılırken, Şubat ayında 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'den her ay diğer şehirlere milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılırken, Şubat ayında 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, bir önceki aylara göre milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılan Düzce'de Şubat ayı içerisinde 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı. Ayrıca 39 büyükbaş hayvan ile 33 küçükbaş hayvanda diğer şehirlere gönderildi. Düzce'den diğer illere 128 bin 675 kilogram karkas et, 1 ton sakatat ve 2 ton hayvansal yağ sevki de yapıldı. - DÜZCE
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