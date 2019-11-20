Düzce'den AB ülkelerine 10 bin 976 ton fındık ihracatı

Düzce'den, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın 10 ayında 10 bin 976 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılın ilk 10 ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ekim ayı sonuna kadar ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.



Kentte fındık hasadının eylül ayının ortalarında sona erdiği ve yeni sezon ürününün pazara inmeye devam ettiği vurgulayan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre yılın ilk 10 ayında pazara inen üründen 10 bin 976 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, ayrıca 2019 yılının ekim ayın ayında ise 2 bin 241 ton fındığın Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.