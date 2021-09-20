Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 10 bin ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den ocak-ağustos döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 10 bin ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den geçen yıl 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Bu yılın ilk 8 ayında ise ihracatını sürdüren kentten AB ülkelerine 10 bin 22 ton işlenmiş iç fındık satıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, kent ihracatının büyük bölümünün işlenmiş fındık olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Ürün pazara inmeye devam ediyor. Geçen yıl dünyadaki salgına rağmen ihracat hızla sürdü. Bu yıl da ihracat, beklentilerimizi karşılar durumda. İlden ihraç edilen fındık, işlenmiş ve kullanıma hazır iç fındık olarak gönderiliyor." ifadelerini kullandı.