Düzce'den AB ülkelerine bir ayda 2 bin 334 ton fındık ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine bir ayda 2 bin 334 ton fındık ihracatı - Son Dakika Ekonomi

Düzce'den AB ülkelerine bir ayda 2 bin 334 ton fındık ihracatı

10 dakika önce

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ayında 2 bin 334 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce'den AB ülkelerine bir ayda 2 bin 334 ton fındık ihracatı, System.String[]

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ayında 2 bin 334 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ocak ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ocak ayında 2 bin 334 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 6 Avrupa Birliği ülkesine vize muafiyeti kararı
Avrupa Uzay Ajansı, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor Son dakika: Bakan Albayrak: Enflasyonda, kurda ve faizlerde bir iyileşme başarısı sağladık Ek ödeme oranı yüzde 10'a çıkarılırsa emeklilerin maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak

Son Dakika Haberleri
11:50 Firuze, Ertan'la yüzleşti!
11:41 Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor
11:41 Babil dizisi, 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
11:41 Ferit Aktuğ'dan rekor açılış
11:41 Şarkıcı Yalın yollara düşecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 12:54:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'den AB ülkelerine bir ayda 2 bin 334 ton fındık ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]