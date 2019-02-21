Düzce'den AB Ülkelerine Fındık İhracatı
2 saat önce
Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, 2018'de 13 bin 797 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Düzce
'den Avrupa Birliği
(AB
) ülkelerine, 2018'de 13 bin 797 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.
Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin 2018 yılı ihracatının büyük bölümünü, işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.
Kentte, yılın her ayında belirli oranlarda ihracat gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde önümüzdeki sezon için fındık bahçelerinde hazırlıklar başlamıştır. Geçmiş yılın mahsulleri halen pazara inmeye devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre 2018 yılının 12 ayında pazara inen üründen 13 bin 797 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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