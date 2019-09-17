Son Dakika Haberleri: Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

2 saat önce

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine austos ayında 399 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı, System.String[]

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine austos ayında 399 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.


Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ağustos ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.


Kentte fındık hasadının sürdüğü ve yeni sezon ürününün pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ağustos ayında 399 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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