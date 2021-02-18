Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ayında 2 bin 428 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ayında 2 bin 428 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı. Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ocak ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi. Kentte ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ocak ayında 2 bin 428 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.

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