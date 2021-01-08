Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi

Düzce'den geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 bin 596 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Kentte, hasadın eylül ayı ortasında sona erdiği ve mahsulün piyasaya inmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "2020'nin 12 ayının toplamında AB ülkelerine 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Kentte ihracatın büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza geçti. Ürün halen pazara inmeye devam etmekte." ifadelerini kullandı.