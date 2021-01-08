Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi - Son Dakika

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi

08.01.2021 12:17
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi, System.String[]

Düzce'den geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 bin 596 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 bin 596 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Kentte, hasadın eylül ayı ortasında sona erdiği ve mahsulün piyasaya inmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "2020'nin 12 ayının toplamında AB ülkelerine 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Kentte ihracatın büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza geçti. Ürün halen pazara inmeye devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Fındık, Tarım, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum 1 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı! Sürücü "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi bilerek dinlenme tesisine sürmüş Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı
Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum         
12:13
Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı         
11:41
4'ü kanser olmak üzere 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 4'ü kanser olmak üzere 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
11:37
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 12:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei