Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor - Son Dakika

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bu yılın ilk iki ayında yaklaşık 5 bin ton fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce 2020 yılında 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Kentte, hasadı geçen yılın eylül ayında sona eren mahsul, piyasaya inmeye devam ediyor.

Bu yılın ocak-şubat döneminde kentten AB ülkelerine yaklaşık 5 ton fındık ihracatı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Kentte ihracatın büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza geçti. Ürün halen pazara inmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.