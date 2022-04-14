Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi - Son Dakika
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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi

14.04.2022 11:25
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 7 bin 297 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 7 bin 297 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mart ayına ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak, şubat ve mart aylarında ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatı gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, ocak ayında 2 bin 415, şubat ayında 2 bin 647 ve mart ayında 2 bin 235 ton olmak üzere yılın ilk çeyreğinde 7 bin 297 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon için hazırlıkların devam ettiği ifade edildi.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Fındık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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