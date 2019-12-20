Düzce'den AB ülkelerine kasımda 3 bin 485 ton fındık ihraç edildi - Son Dakika

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kasım ayında 3 bin 485 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.



Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasım ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.



Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin kasım ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.



Kentte fındık hasadının eylül ayı sonunda bittiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen kasım ayında 3 bin 485 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.