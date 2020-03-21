Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk 2 ayında 5 bin 500 ton fındık ihracatı - Son Dakika

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ve şubat aylarında 5 bin 500 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.



Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak ve şubat aylarında tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.



Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ocak ve şubat ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.



Kentte ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ocak ve şubat aylarında 5 bin 500 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.