Düzce'den AB ülkelerine 7 ayda 11 bin 80 ton iç fındık gönderildi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-temmuz döneminde 11 bin 80 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, temmuz ayının tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-temmuz döneminde ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatının gerçekleştiği kaydedildi.

Ocakta 2 bin 415, şubatta 2 bin 647, martta 2 bin 235 ton, nisanda 1279 ton, mayısta 668 ton, haziranda 939 ton ve temmuzda 897 olmak ton olmak üzere yılın ilk 7 aylık bölümünde 11 bin 80 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bahçelerde bu yılın mahsulünün hasadının devam ettiği bildirildi.