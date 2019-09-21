Son Dakika Haberleri: Düzce'den Avrupa'ya 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi
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Düzce'den Avrupa'ya 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılının ilk 8 ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa'ya 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılının ilk 8 ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.


Karadeniz Bölgesi'nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yıl Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton ve Ağustos ayında 400 ton olmak üzere 8 ayda toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.


Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce'den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilmişti. - DÜZCE

Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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