Düzce'den Avrupa'ya beş ayda 3 bin 758 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk beş ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 3 bin 758 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk beş ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 3 bin 758 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.



Düzce'de binlerce çiftçinin gelir kaynağı olan ve Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de toplanan fındık Avrupa Birliğine bağlı ülkelere ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yılın Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton ve Mayıs ayında da 275 ton olmak üzere toplamda 3 bin 758 ton iç fındık ihracatı yapıldığı görüldü.



Üretiminde olduğu gibi fındık ihracatında önemli sıralarda yer alan Düzce'den 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı

7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor

İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!