Son Dakika Haberleri: Düzce'den Avrupa'ya beş ayda 3 bin 758 ton iç fındık ihraç edildi
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Düzce'den Avrupa'ya beş ayda 3 bin 758 ton iç fındık ihraç edildi

3 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk beş ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 3 bin 758 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce'den Avrupa'ya beş ayda 3 bin 758 ton iç fındık ihraç edildi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk beş ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 3 bin 758 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce'de binlerce çiftçinin gelir kaynağı olan ve Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de toplanan fındık Avrupa Birliğine bağlı ülkelere ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yılın Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton ve Mayıs ayında da 275 ton olmak üzere toplamda 3 bin 758 ton iç fındık ihracatı yapıldığı görüldü.

Üretiminde olduğu gibi fındık ihracatında önemli sıralarda yer alan Düzce'den 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi
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