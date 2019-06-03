Düzce'den Avrupa'ya dört ayda 3 bin 483 ton fındık ihraç edildi
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DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk dört ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam 3 bin 483 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce
'den 2019 yılının ilk dört ayında Avrupa Birliği
'ne üye ülkelere toplam 3 bin 483 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.
Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de toplanan fındık ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den AB
ülkelerine Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton, Mart ayında bin 129 ve Nisan ayında 569 ton olmak üzere toplamda 3 bin 483 ton iç fındık ihracatı yapıldığı görüldü.
Düzce'den 2018 yılında AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı. - DÜZCE
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