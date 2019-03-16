Son Dakika Haberleri: Düzce'den Avrupa'ya İki Ayda Bin 775 Ton Fındık İhraç Edildi

Düzce'den Avrupa'ya İki Ayda Bin 775 Ton Fındık İhraç Edildi

17 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk iki ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam bin 775 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce'den Avrupa'ya İki Ayda Bin 775 Ton Fındık İhraç Edildi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den 2019 yılının ilk iki ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere toplam bin 775 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de toplanan fındık ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce'den AB ülkelerine Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce'den 2018 yılında AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi
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