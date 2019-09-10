Son Dakika Haberleri: Düzce'den, diyarbakırlı annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'den, diyarbakırlı annelere destek

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Düzcelilerden destek geldi.

Düzce'den, diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Düzcelilerden destek geldi. Annelerin yanında olduklarını söyleyen Düzceliler, dualar okudu.

Çocukları dağa kaçırılan annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken, Düzce'den de destek geldi. Düzce Anıtpark'ta toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını söyledi. Grup adına konuşan Mehmet Ali Çelik, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Düzce'den onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Düzceliler olarak ailelerimizle birlikte buraya gelirken mahsulümüz olan fındığı da buraya getirdik. Kendilerine dua haricinde buradan gıda olsun, güçleri artsın, yaptıkları eyleme değer katsın manasıyla onlara fındık da göndereceğiz. Biz hem kalben hem de fiilen yanlarındayız. Canı gönülden kendilerini destekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından alanda toplananlar Diyarbakırlı anneler için dualar okudu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk cevabı Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:37:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'den, diyarbakırlı annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]