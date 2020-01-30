Düzce'den Elazığ'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Gençlik Merkezi'nin Elazığ'daki depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri taşıyan tır bölgeye hareket etti.

Depremden etkilenen vatandaşlar için "Siz Üşürseniz Biz Donarız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, kışlık giysi ve gıda yardımı tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gülay Ercan, yaptığı açıklamada, deprem haberini aldıkları ilk andan itibaren büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "1999 yılında ilimizde 2 büyük depremi yaşayan insanlar olarak depremde zarar gören vatandaşlarımız için hemen deprem gecesi 'Siz Üşürseniz Biz Donarız' sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızda toplamış olduğumuz kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini Düzce Belediyesi yardım tırına teslim ederek Elazığ'a gönderdik. Millet olarak bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasına çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu." ifadelerini kullandı.