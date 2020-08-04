Düzce'den Haziran ayında bin 980 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Karadeniz Bölgesinin önemli tarım ürünü olan fındık ihraç edilmeye devam ediyor. Haziran ayında Düzce'den bin 980 ton 530 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

Ülkemizin önemli ihracat ürünü olan fındık yurt dışına gönderilmeye devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Haziran ayı içerisinde bin 980 ton 530 kg fındık, 40 kg diğer kuruyemiş ürünleri, bin 311 ton 289 kg diğer gıda maddeleri, 2 bin 91 ton 318 kg orman ürünleri, 19 bin 500 kg hayvansal gıda olmak üzere toplam 5 bin 402 ton 677 kg, ürün ihraç edildiği bildirildi. - DÜZCE