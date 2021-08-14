Düzce'den ikinci yardım tırı Kastamonu'ya gönderildi - Son Dakika

Düzce'den ikinci yardım tırı Kastamonu'ya gönderildi

DÜZCE (İHA) – Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye Düzce'den ikinci yardım tırı gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye Düzce'den ikinci yardım tırı gönderildi. 34 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'da ki sel felaketinin ardından Düzce'den Kızılay ve Kamyoncular Kooperatifinin işbirliğinde ikinci yardım tırı sel bölgesine gönderildi. Kamyoncular Kooperatifi'nde hazırlanan ikinci tır içerisinde su, gıda kolisi, bisküvi, helva ve gofret bulunuyor. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ile şoförlerin katıldığı yardım tırı gönderme programında üçüncü bir tır için hazırlıklarda başlatıldı. Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yapılacak yardım çalışmasının ardından kamyon şoförleri de bölgeye götürecek. - DÜZCE

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