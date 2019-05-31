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Düzce'den kısa kısa

1 saat önce

Düzce Belediyesi Ramazan Sokağı bir ay boyunca her yaştan Düzceliye hitap edecek etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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Düzce Belediyesi Ramazan Sokağı bir ay boyunca her yaştan Düzceliye hitap edecek etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta hazırlanan Ramazan Sokağı'nda düzenlenen ilahi, semazen ve canlandırma gösterileri dışında çocuklar için hazırlanan oyun parkuru yüzlerce çocuğun gönüllerince eğlenmesine sağladı.
Her gece iftar sonrası çocukların akın ettiği oyun alanında sırayla düzenlenen yarışmalarda çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Etkinlikler hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bu yıl Ramazan Sokağı etkinliklerimiz çok daha farklı oldu. Yerli sanatçılarımızı Düzcelilerle buluşturduk. Okullarımızdaki öğrencilerimizin yeteneklerini izledik, birbirinden güzel canlandırmalarla bizlerle birlikte oldular. Yine Anıtpark'ın bir bölümünü çocuklarımıza ayırdık. Burada gönüllerince eğlendiler, onların mutluluğunu görmek bize yetiyor." şeklinde konuştu.
Yığılca'da "birlik beraberlik iftarı"
Yığılca esnafları tarafından geçtiğimiz yıl yapılmaya başlanılan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "birlik ve beraberlik" temalı esnaf iftarı gerçekleştirildi.
Yığılca Belediyesinin de desteği ile esnaf, iş adamları ve halkın katkısı ile gerçekleşen iftara yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.
Atatürk, Orhangazi, Ahmetçiler, Mareşal Fevzi Çakmak mahalleleri ve 39 köyü birleştiren organizasyona katılanlar, memnuniyetini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:53 Kaynak: AA
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