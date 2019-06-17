Düzce'den kısa kısa

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Düzce Belediyesince, Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde yeşil alan çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:11 Kaynak: AA
Belediyesince, Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde yeşil alan çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan 15 kişilik temizlik ve bakım ekibinin Kalıcı Konutlarda bulunan yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürdüğü ve ortak kullanım alanlarında yapılan çim biçme ve temizlik çalışmaları sayesinde yeşil alanların bakımlı ve düzenli şekilde korunmasının sağlandığı belirtildi.
Kaldırım çalışması
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından geçen aylarda yol genişletme çalışmalarının ardından Mimar Sinan Caddesi
üzerinde genişletilen yol kenarına kaldırım örme işlemi başlatıldığı ifade edildi.
Çalışmalarda yayalara öncelik verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şehir merkezinde bozuk, eksik ve can güvenliğini tehlikeye atacak eksikleri gidermek, çalışma planımızın öncelikleri arasına alındı. Mevcut alanda yapılan incelemede araç parklanması olduğu da tespit edilmiş ve çarpık kentleşmeye sebebiyet verecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğimizi daha önce belirtmiştik. Şimdi yaya vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla ulaşımını sağlamak ve ilgili yer çevresinde yapılan araç parklarının da önüne geçmek amacıyla kaldırım örme işlemimiz başladı. Benzer ihtiyaçlar, belediyemize yapılan taleplere öncelik verilerek devam edecektir. "
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