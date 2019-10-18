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Düzce'den kısa kısa

50 dakika önce

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Düzce'den kısa kısa, System.String[]

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü ve bu kapsamda Darıcı Mahallesi'nin parkında peyzaj düzenleme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, aynı mahalledeki duraklarda da yürütülen temizlik çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin tamamladığı ifade edildi.

Mahalle ziyaretleri

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeni Mahalle ve Karacahacımusa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Yenimahalle ve Karacahacımusa mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi.

Karahacımusa Mahallesi ziyaretinde vatandaşların TOKİ kanalıyla dar gelirliler için konut yapılması konusundaki taleplerine cevap veren Özlü, şunlar kaydetti:

"Sizler için TOKİ ile bu konuyu özel olarak görüşeceğim. Şu ana kadar bu konuda bir proje bana gelmedi ama bunu ben soracağım, bir çözüm bulacağımıza inanıyorum."

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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