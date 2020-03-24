Düzce'den kısa kısa - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Evde Kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik kontrolü yaptı.

Polisler, vatandaşlara kimlik kontrolünün yanı sıra çay ocaklarının önünde toplanılmaması için uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara "Sosyal mesafe kuralına uyalım. Çok fazla birbirimize yaklaşmayalım. Tedbirleri alın. Eldivensiz, maskesiz dışarı çıkmayın. Ayrıca çay ocaklarının önünde toplanmak yasak." uyarıları yapıldı.

- Yığılca

Yığılca Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Çam, çalışmaların belli aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

Ekipler mahalle, cadde ve sokak ayrımı yapmaksızın temizlik ve dezenfekte işlemine devam ediyor.

Çam yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı biz de ilçemizde dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. İlçe merkezimizde tüm alanlar dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli olmasını istiyoruz. Bizler belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. İnşallah yakın bir zamanda bu tehdidin ortadan kalkmasını bekliyoruz." dedi.