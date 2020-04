Düzce'den kısa kısa - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Öğretmenim Yanı Başımda" Projesi ile uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencilerinin yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Öğretmenim Yanı Başımda" Projesi ile okul müdürlükleriyle birlikte tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve velilerle güçlü iş birliği kurularak, okul-toplum birlikteliğinin sağlanması, sürecin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve salgına karşı duyarlı bir şekilde mücadele edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimleri için öğretmenlerin, rehberliğini yaptıkları sınıflardaki öğrencilerini ve velilerini belirli aralıklarla aradıkları ifade edildi.

Tüm öğrenci ve velilerin okul rehber öğretmenine her an ulaşabilecekleri bir sistem kurulduğu ifade edilen açıklamada, "Her kademedeki öğrencilerimizin uzaktan eğitim çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütülmekte ve takip edilmektedir. Salgınla mücadele sürecinde velilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından sürekli bilgilendirilerek toplum bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz tarafından salgınla mücadele ile ilgili videolar, sunumlar hazırlanmakta ve müdürlüğümüze ait sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- Zabıtadan fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde faaliyet gösteren fırınlara hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, iş yerlerinde genel hijyen kuralları, imalathanede istenilen şartlara uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihinin geçip geçmediği ile ilgili kontroller yaparak halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları ve çıkan ekmek, pide gramajlarının doğru olup olmadığı yönünde denetim yaptı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli müeyyideler uygulandı.

Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerini ramazan ayı boyunca sıklıkla sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında saat 18.00'den sonra imalat yapılmaması hususunda fırın sahipleri uyarıldı. Karara uymayanlara tespit tutanağı tutuldu.

- Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Zabıta ekipleri, bazı kalemlerde yüksek oranlarda fiyat artışının yapıldığına yönelik haberlerin ardından harekete geçti, marketlere denetim düzenledi.

Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı.

Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edildi. Fiyatlarda dalgalanma çıkan marketler hakkında 'Tüketici Kanunu' gereği zabıt tutuldu.

- Düzce Valisi Dağlı'dan mesaj

Düzce Valisi Zülkif Dağlı twitter hesabından yaptığı açıklamada, Düzcelilere seslendi.

Dağlı, mesajında, "Düzce'nin tüm güzellikleri olduğu gibi duruyor. Bu güzelliklere en kısa sürede kavuşabilmek için biraz daha sabredelim, evlerimizde kalalım ve koronavirüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.