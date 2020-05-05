Düzce'den kısa kısa - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın "34. Açık Kapı" uygulamasını öğrencilere özel telekonferans yöntemi ile anlattığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği belirtildi.

Rektör Çakar'ın "34. Açık Kapı" uygulamasını sadece öğrencilere özel yaparak öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler paylaştığı kaydedilen açıklamada, Çakar'ın staj eğitiminin nasıl olacağından mezuniyete, finallerden yaz okuluna kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

- İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, ilçe milli eğitim müdürleri ve il geneli okul müdürleriyle e-konferans gerçekleştirdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim faaliyetlerinin ve uygulanmakta olan projelerin değerlendirilmesi amacıyla ilçe milli eğitim müdürleri ve il geneli okul müdürleriyle e-konferans yoluyla toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, toplantının İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'in başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek, Yiğit'in LGS ve YGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yayınlanacak soruların, öğrencilere uygulanması için gerekli çalışmaların ve takibin titizlikle yapılmasını istendiği ifade edildi.