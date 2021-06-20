Düzce'den kısa kısa - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, Babalar Günü dolayısıyla şehit aileleri ile huzurevini ziyaret etti.

Atay, çeşitli yıllarda şehit düşen Ramazan Gel, Cihan Aksarı ve Ufuk Baysan'ın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Daha sonra Muharrem Sancaklı Huzurevi'ne uğrayan Atay, burada kalanlarla sohbet ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Öte yandan, bazı gençler Babalar Günü sürprizi yapmak için Vali Atay'ı ziyaret etti. Atay ile bahçede meyve toplayan gençler, kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri takdim etti.

Küresel ısınmaya karşı çevre etkinliği yapıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde küresel ısınmaya karşı çevre etkinliği düzenlendi.

Köydeki kadınlar tarafından kurulan Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Düzce ve Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle dün Yeşilyayla köyünde çöp temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanlara geleneksel ev yemekleri ikram edildi, el sanatlarından oluşan eserler sunuldu.

Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba da Yeşilyayla köyündeki evinde anıldı. Sakarya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Seba'nın dev posterini yaşadığı eve astı.

Programda konuşan TEMA Vakfı yönetim kurulu ve icra heyeti üyesi Metin Duruk, bu tür etkinliklerle çevre duyarlılığının artırılması gerektiğini kaydetti.

Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri de merkezden Yeşilyayla köyüne 30 kilometre pedal çevirerek etkinliğe destek verdi.

Katılımcılara Yeşilyayla köyü muhtarı Erdoğan Başkoç ile Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlkin Öztürk tarafından plaket verildi.

Etkinlik sonunda Kafkas kültürünün otantik müzikleri ve oyunlarını sergileyen "İhtiyar Delikanlılar" grubu sahne aldı.