Düzce'den kısa kısa - Son Dakika
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Düzce'den kısa kısa

26.03.2022 12:39
Düzce'den kısa kısa

Düzce'de sosyal sorumluluk, temiz bir gelecek, sağlıklı çevre ve doğa alanında farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Temiz Kampüs Temiz Düzce" etkinliği, çevre duyarlılığını artırmak için devam ediyor.

Düzce'de sosyal sorumluluk, temiz bir gelecek, sağlıklı çevre ve doğa alanında farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Temiz Kampüs Temiz Düzce" etkinliği, çevre duyarlılığını artırmak için devam ediyor.

Düzce Üniversitesinin Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Eğitim Fakültesi dekan yardımcıları Doç. Dr. Tuğba Seda Çolak ve Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Çevre temizliği ve doğaya saygı anlamında sosyal sorumluluk projeleri içerisinde önemli bir yer tutan etkinlik her ayın son cuma gününde, daha önceden belirlenen fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerce gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için doğanın ve çevrenin önemi vurgulanan çalışmada, sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte uygulamanın ülkenin her bölgesine yayılarak, kalıcı hale gelmesini hedefleniyor.

Düzce'de düzenlenen Yıldızlar Tenis müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Yıldızlar Tenis İl Birinciliği müsabakaları Düzce'de yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında Yıldızlar Tenis İl Birinciliği Bahçeşehir Spor Kompleksi Tenis Kortu'nda düzenlendi.

Okul Sporları Küçükler Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sonunda Düzce'den erkeklerde Mustafa Kemal Ortaokulu birinci, Ted Koleji ikinci, Final Koleji üçüncü olurken kızlarda ise Ted Koleji birinciliği ve Final Koleji ikinciliği elde etti.

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Kampüs, Düzce, Tenis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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