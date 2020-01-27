Düzce'den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar - Son Dakika

Düzce'den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 206 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Düzce'den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 206 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 206 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Adli Makamlara sevk edilmiştir. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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