Son Dakika Haberleri: Düzce'den Yemen'e Destek

Düzce'den Yemen'e Destek

1 saat önce

Düzce'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği kermesle Yemen'e destek çalışmalarına 67 bin 550 lira katkı sağlandığı bildirildi.

Düzce'den Yemen'e Destek, System.String[]
Düzce'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği kermesle Yemen'e destek çalışmalarına 67 bin 550 lira katkı sağlandığı bildirildi.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Düzce Kadın Kolları ve Düzce Belediyesi öncülüğünde "Yemen Açlıktan Ölüyor" sloganıyla Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen kermeste tüm Düzcelilerin bir araya geldiği anımsatıldı.

Kermeste yapılan satışla 67 bin 550 lira gelir elde edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kermesten elde edilen gelir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş tarafından şubemize teslim edilmiştir. Kermeste toplanan meblağ, Kızılay Genel Merkezimize gönderilecektir. Tüm duyarlı Düzce halkına teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Yemen, Düzce, Güncel
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