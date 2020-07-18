Düzce'den yılın ilk yarısında AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi - Son Dakika

Düzce'den yılın ilk yarısında AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk yarasında 14 bin 180 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk yarasında 14 bin 180 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak-haziran dönemine ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.


Buna göre, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip olan Düzce'nin ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Yeni sezon hasadına ağustos ayında başlanacak kentte geçen yılın mahsulü pazara inmeye devam ediyor.

Yılın ilk yarısında pazara inen ürünün 14 bin 180 tonu işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi.

Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düzce'den yılın ilk yarısında AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi - Son Dakika Ekonomi
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