Düzce'den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Kasım ayı verilerine göre kentten 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Düzce'de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kasım ayı verilerine göre, 1 milyon 268 bin 734 kilogram gıda maddesi ve 1 milyon 664 bin 479 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Ayrıca 400 adet süs bitkisi için 4 adet ihracat sertifikası düzenlendi. - DÜZCE