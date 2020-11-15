Düzce'den yurt dışına gönderildi - Son Dakika

Düzce'den yurt dışına gönderildi
15.11.2020 09:46
DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekim ayı verilerine göre kentten 2 milyon 971 bin 541 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekim ayı verilerine göre kentten 2 milyon 971 bin 541 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.
Düzce'de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ekim ayı verilerine göre, 748 bin 139 kilogram gıda maddesi ve 1 milyon 663 bin 960 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 2 milyon 971 bin 514 kilogram ürün yurt dışına gönderildi. - DÜZCE
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