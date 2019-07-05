Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
1 saat önce
Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurduDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.
Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti. Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı. Bomba imha uzmanı yerleştirdiği fünye ile mayın tetikleyicisini patlattı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.
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