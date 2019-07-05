Son Dakika Haberleri: Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

1 saat önce

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurduDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu.

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.
Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti. Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı. Bomba imha uzmanı yerleştirdiği fünye ile mayın tetikleyicisini patlattı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.
Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
Akçakoca, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]