Düzce deprem çalıştayının 7. Yapıldı

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi ile AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 7. Düzce Deprem Çalıştayı gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapılan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Ateş, ülkemizin Alp-Himalaya deprem kuşağının en tehlikeli bölgesinde yer aldığını belirterek bölgede de deprem tehlikesinin yüksek olduğunu söyledi. Doğa olaylarının afete yol açmaması için bilgi paylaşımını artırmak ve bilimsel anlamda katkı sağlamak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini dile getiren Doç. Dr. Ali Ateş, depremden korunmak adına doğru yerleşim alanlarının seçilmesi ve doğru yapıların üretilmesi gerektiğini vurguladı. Depremle birlikte yaşanması gerektiğine işaret eden Ali Ateş, programa katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.



Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar yaptığı konuşmada, ülkemizin son 100 yılda 128 büyük deprem yaşadığını ifade ederek birçok insanın yaşamını yitirdiği bu depremlerin 200 milyar TL zarar oluşturduğuna dikkat çekti. Ülkemizin yüzde 95'inin deprem kuşağında yer aldığını belirten Prof. Dr. Ayhan Şamandar, sağlam zemine sağlam bina yapılmasının önemini dile getirdi. Şehirleşmede yatay mimariyi önemsediğinin altını çizen Prof. Dr. Şamandar, programda emeği geçenlere teşekkür etti.



Mühendislerin yapılaşmadaki önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, bu meslek insanlarının bilime inanmalarının ve teknik olarak yasa dışı işlem yapmamalarının hayati önemde olduğunu vurguladı. Mühendis adayı öğrencilerin deprem konusunda büyük sorumluluğu olduğunu dillendiren Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerin bu bilinçle meslek hayatına adım atmalarının önemi üzerinde durdu.



Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Marmara ve Kaynaşlı depremlerinde Söğüt Kaymakamı olduğunu ifade ederek depremi tüm ağırlığıyla dışarıdan bir göz olarak izlediğini, üzüldüğünü ve fikir geliştirdiğini sözlerine ekledi. Depremde ölenlere rahmet dileyen Ahmet Mailoğlu, Marmara ve Düzce depremlerinde edindiği izlenimleri paylaşarak geçen 20 yılın değerlendirmesinde bulundu. Deprem konusunda umutların yeni nesillerde olduğunu belirten Düzce Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, programın faydalı olması temennisiyle sözlerini noktaladı.



Açılış konuşmalarının ardından programın düzenlemesinde önemli katkıları bulunan Fibrobeton Yönetim Kurulu Temsilcisi Muhammed Maraşlı ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal' a, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından plaketleri takdim edildi.



Açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında programın çalıştay bölümüne geçildi. Çalıştayda; İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki "1999'dan 2019'a Yapılanlar, Yapılamayanlar ve Yapılabilecekler"; Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu"20. Yıl Dönümünde 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Marmara Bölgesinde Deprem Tehlikesi"; Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Doğangün "Yeni Deprem Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler" ve AFAD Deprem Daire Başkanlığı'ndan Dr. Ramazan Demirtaş ise "12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı Depremi, Türkiye'nin Depremselliği ve Deprem Gerçeği" başlıklı sunumlarıyla depreme dair önemli bilgiler aktardı. - DÜZCE