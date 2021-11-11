Üye Girişi
Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor - Son Dakika

Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor

11.11.2021 12:08

Düzce'de, 12 Kasım 1999'daki depremde oğlunu kaybeden 84 yaşındaki Ayşe Seymen ile 8 akrabası yaşamını yitiren Kaynaşlı Ziraat Odası Başkanı Fahrettin Şahin, depremin acı hatıralarını unutamıyor.

Düzce'de, 12 Kasım 1999'daki depremde oğlunu kaybeden 84 yaşındaki Ayşe Seymen ile 8 akrabası yaşamını yitiren Kaynaşlı Ziraat Odası Başkanı Fahrettin Şahin, depremin acı hatıralarını unutamıyor.

Merkez üssü Kaynaşlı olan, 710 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen yaşanan acılar hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Depreme fındık bahçesinden eve geldiği sırada yakalanan Ayşe Seymen, depremin ardından 37 yaşındaki oğlu Naci Seymen'i aramaya başladı.

Oğlunu hiçbir yerde bulamayan Seymen, ertesi gün evinin önüne gelen cenaze aracını görünce çocuğunun hayatını kaybettiğini anladı.

Depremin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen yaşananları unutamayan Seymen, fırsat buldukça oğlunun mezarına giderek dua ediyor.

"Dünya başıma yıkıldı"

Ayşe Seymen, AA muhabirine, depremde oğlunu kaybettiği için hayatta kaldığına sevinemediğini söyledi.

Depreme fındık bahçesinden eve geldiğinde yakalandığını anlatan Seymen, şöyle devam etti:

"O gün hava soğuktu, sobayı yaktık. Annem hastaydı ona bakmak için içeriye geçtim oturdum, tam o esnada deprem oldu. Depremin şiddetiyle biz havaya yükseldik. O heyecanla evden nasıl çıktığımı hiç bilmiyorum. Annem içeride kaldı. Sobanın üstündeki sıcak su annemin üstüne düştü. Çocuklarımı bulamayınca annemin de acısını unuttum. Naci yoktu, onu aramaya koyuldum. Oturdukları eve gittim tamamen çökmüştü. Çevreye soruşturdum herkes başka bir şey söyledi. Ertesi gün cenazesini getirdiler eve, dünya başıma yıkıldı."

Seymen, evlat acısının unutulmadığını dile getirerek, "Öldüğü gün gibi taze acısı, ciğerlerimi yakar. Anne ve babanın acısı unutuluyor ama evlat acısı unutulmuyor. Acısı hep insanın ciğerlerini yakıyor." dedi.

"Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah"

Kaynaşlı Ziraat Odası Başkanı Fahrettin Şahin ise depreme Bolu'da yakalandı.

Depremin oluşturduğu yıkımdan haberi olmayan Şahin, yolda karşılaştığı arkadaşının durumun vahametini anlatmasının ardından hızlıca ailesine ulaşmaya çalıştı.

Ara yollardan ailesinin oturduğu eve giden Şahin, bir yandan eşinin ve çocuklarının hayatta olduğuna sevinirken, diğer yandan 8 akrabasının yaşamını yitirdiğini öğrenmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Yakınlarının acısını yüreğinde taşıyan Şahin, mezarlarına ziyarette bulunarak, onlar için dua ediyor.

Depremin yaşandığı gün verdiği mücadeleyi anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Deprem günü Bolu'daydım. Arabanın içinde hissettim depremi. Daha sonra yolda bir arkadaşımla karşılaştım, bana Kaynaşlı'nın 'yerle bir olduğunu' söyledi. Yol çökmüştü, jandarma yollamıyordu. Ara yollardan Kaynaşlı'ya geldim. Evime gittim direkt. Bizim mahallede çok hasar yoktu, çocuklarımı sağlıklı bir şekilde buldum. Aradan biraz zaman geçince ailemden 8 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim."

Şahin, zor bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Depremin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acılarımız ilk günkü gibi taze. Kaynaşlı'da 316 kişi hayatını kaybetti. Hepsi de bizim eşimiz, dostumuzdu. Zor bir süreçti bizim için. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah." diye konuştu.

Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor
Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor
Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor
Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor
Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor

Ziraat Odası, Kaynaşlı, Kasım, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi 11:09 Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:57 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
11:02 Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi
1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu         
12:22
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı         
11:41
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı         
10:24
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara:  2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara:  2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak         
10:19
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:26:19. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenlerin acısı 22 yıldır unutulmuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement