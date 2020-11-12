Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı

12.11.2020 14:53

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler, şehitlikteki kabirleri başında anıldı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler, şehitlikteki kabirleri başında anıldı.

Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesindeki deprem şehitliğine gelenler, yakınları için dua etti. Annesini, babasını veya çocuğunu kaybeden ailelerin, aradan geçen 21 yıla rağmen acılarını taze tuttuğu görüldü.

Depremde 7 yaşındaki oğlunu kaybeden Aynur Şahin, AA muhabirine, acılarının 21 seneden beri aynı olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından afetzedeler için her gün dua ettiklerini anlatan Şahin, "Çok zor, hiçbir zaman unutamıyorsunuz. Evlat acısı çok zor. Yıllar geçiyor ama acısı içinizden hiç gitmiyor." dedi.

Şahin, depreme amcalarının evinde yufka yaptıkları sırada yakalandıklarını aktararak, "Çocuk da benim yanıma geldi. Ev yıkılınca enkaz altında kaldık. O kurtulamadı, ben çıktım. Bizi 40 dakika sonra çıkardılar, çocuğumun cenazesini gece çıkardılar." diye konuştu.

Depremde 2 yeğeni vefat eden Hanife Şahin de cenazelerin afetin 3. günü bir arada bulunduğunu belirtti.

O günlerde yakınlarının akıbetini beklerken sokaklarda yaşadıklarına değinen Şahin, kendi evlerinde yıkımın oluşmadığını kaydetti.

Babasını kaybeden Fikriye Günay, kahvehane işleten babasının 9 arkadaşıyla enkazda kaldığını dile getirerek, "Acılar asla unutulmuyor. Çok zor günlerdi, çok acı." ifadesini kullandı.

Bu arada, şehitliğe gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, afette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt mezar taşının önünde dua etti.

Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı

Kaynaşlı, Kasım, Düzce, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Düzce Depremi şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika


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