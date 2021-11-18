Üye Girişi
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın - Son Dakika

Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın

18.11.2021 15:28

Düzce'de dün yaşanan 5 şiddetindeki depremden etkilenen Sakarya'da vatandaşlar, sigortacıların yolunu tuttu. Sigorta yaptırmak isteyen vatandaşların sayısının bir gün içerisinde yaklaşık 3 kat arttığını aktaran sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "Biz ortalama her gün 35-40 vatandaşımıza yenileme ve yeni deprem sigortası yapıyorduk. Ama dünden beri bu sayı 100'ün üzerine çıktı. Telefonlarımız kilitlenmiş durumda." dedi.

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen şehirlerin arasında Sakarya'da yer aldı. Meydana gelen deprem sonrasında ise evlerine deprem sigortası yaptırmayan vatandaşlar sigortacıların yolunu tuttu. Yaşanan deprem sonrasında sigortacılarda yoğunluk oluştu. Günlük ortalama 35-40 vatandaşın deprem sigortası yaptırmak için gittiği sigortacılarda bu sayı depremin ardından 100'ü geçti.

TELEFONLARI SUSMUYOR

Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında telefonlarının susmadığını aktaran sigorta şirketi sahibi Ali Esen, bir deprem tedbiri olan sigortanın afet öncesinde yapılması konusunda vatandaşı uyardı. Yıllık yaklaşık 260 liraya mal olan sigorta ücretiyle evlerini sigortalatmayan vatandaşları, en kısa sürede sigorta yaptırmaya davet eden Esen, afetler sonrasında meydana gelen mal kayıplarında, sigortanın büyük bir önemi olduğunu dile getirdi.

Düzce'deki deprem sonrasında vatandaşlar sigorta şirketlerine akın etti: Telefonlarımız kilitlenmiş durumda

"TELEFONLAR KİLİTLENMİŞ DURUMDA"

Deprem sonrasında yaşanan yoğunluktan bahseden sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "15.40'ta meydana gelen Düzce Çilimli merkezli depremden Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Marmara bölgesi olağan üstü etkilendi. Depremden sonra, deprem sigortası yaptırmak isteyerek bizleri arayan vatandaşlarımız şuan telefonlarımızı adeta kilitlemiş durumda. Dünden beri yaklaşık 100'ün üzerinde deprem sigortası için bize ulaşan vatandaşlar var ve her dakika bu rakam büyüyor. Çok ciddi deprem sigortası talebi doğdu. Ben altını çizerek söylüyorum, bu duruma çok üzülüyorum çünkü vatandaşımızın hissettiği depremden sonra, deprem tedbirleri aklına gelmemesi lazım. Deprem tedbirlerini her an her şekilde almamız lazım" dedi.

"BU TALEP HİSSETTİĞİMİZ DEPREMDEN SONRA OLMAMALI"

Esen, "Tabii ki deprem sigortası da bir deprem tedbiri o yüzden ben çok üzülüyor ve tüm halkımıza sesleniyorum; Sakarya'da 194 bin ayakta kalmış, sigorta yapılabilir binamız var. Şuanda 174 bin vatandaşımız sigorta yapmış durumda. Biz yüzde 90 seviyelerine ulaştık ama biz Türkiye'ye, Sakarya olarak örnek olmamız gerekiyor deprem sigortası ile ilgili ülkede birinci çıkmamız lazım. Bugün Türkiye genelinde 10 milyon 400 bin sigorta yapılmış bina var. Toplamda 17 milyon binamız var. Buradan üzüntümü paylaşmak istiyorum. Ama sevincim de var; insanların deprem sigortasına ciddi bir rağbeti olmaya başladı. Bu talep kesinlikle her duyduğumuz, hissettiğimiz depremden sonra olmamalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ORTALAMA 35-40 OLAN SAYI 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI"

Sakarya'da bulunan sigorta şirketlerine deprem sigortası için giden vatandaşların ciddi şekilde yoğunluk oluşturduklarını ifade eden Ali Esen, "Biz ortalama her gün 35-40 vatandaşımıza yenileme ve yeni deprem sigortası yapıyorduk. Ama dünden beri bu sayı 100'ün üzerine çıktı, ciddi talep var. Vatandaşın evinin bir güvencesi bu. Şuanda bizim şirketimiz başta olmak üzere Sakarya'da bulunan diğer sigorta şirketlerine de ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Dün gece saatlerine kadar bizim telefonlarımız susmadı. Vatandaşımız ihmal ettiği şeyi yaşadıktan sonra veya gördükleri haberlerden sonra sigortacılara geliyor. Bu böyle olmamalı, buradan tüm vatandaşlara seslenmek istiyorum; deprem sigortası da bir deprem tedbiridir. Bugün 100 metrekareye şuanda biz 126 bin lira ödeme yapıyoruz. ve 2022 yılında inşallah bu 158 bine çıkacak" şeklinde konuştu.

Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın

Sigorta, Sakarya, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı 15:19 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak 15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir 14:45 Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi 13:42 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi

Son Dakika Haberleri
15:28 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
15:18 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı
15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak
15:10 Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler
15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
15:02 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu
14:45 Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:29
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 15:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement