Son Dakika Haberleri: Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı
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Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Düzce'de 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı, System.String[]

Düzce'de 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.


12 Kasım 1999'da yaşanan Düzce depreminde hayatını kaybedenler Düzce Belediyesi önünde törenle anıldı. Saat depremin meydana geldiği 18.58'i gösterdiğinde alanı dolduranlar çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Ardından alanı dolduran vatandaşlar arama kurtarma dernekleri tarafından açılan stantları gezdi. Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan deprem yıldönümü sinevizyon gösterisi yapıldı.


Cemalettin Yesirci adlı vatandaş, "Aslında depremi unutsak iyi olur, ama maalesef Düzce deprem bölgesi. Halkımız, hala binaların yapılaşması ile ilgili sorunları kafalarından atmış değiller. Düzce 1944 depremini görmüş, 1967 depremini görmüş, 1999 depremini görmüş ve şu anda depremin üzerinden 20 yıl geçti muhtemelen bir 10 yıl zaman zarfında da bir daha deprem göreceğiz" dedi.


Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan, ise depremde hayatını kaybeden insanların isimlerinin yaşatılması gerektiğini söyleyerek, "Onlar bir şehit, öğretmen olabilir, hekim olabilir, çocuk olabilir normal insan olabilir. Onların yaşatılması için bir takım eylemler yapılmalı. Birde Düzce'deki orta hasarlı binaların yeninden elden geçilmesi lazım" diye konuştu.


Etkinlikler Düzce Belediyesi Meydanında düzenlenen törenle sona erdi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:58 Kaynak: İHA
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