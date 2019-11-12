Son Dakika Haberleri: Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Son Dakika Genel Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldıDÜZCE - Düzce'de 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı

DÜZCE - Düzce'de 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

12 Kasım 1999'da yaşanan Düzce depreminde hayatını kaybedenler Düzce Belediyesi önünde törenle anıldı. Saat depremin meydana geldiği 18.58'i gösterdiğinde alanı dolduranlar çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Ardından alanı dolduran vatandaşlar arama kurtarma dernekleri tarafından açılan stantları gezdi. Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan deprem yıldönümü sinevizyon gösterisi yapıldı.

Cemalettin Yesirci adlı vatandaş, "Aslında depremi unutsak iyi olur, ama maalesef Düzce deprem bölgesi. Halkımız, hala binaların yapılaşması ile ilgili sorunları kafalarından atmış değiller. Düzce 1944 depremini görmüş, 1967 depremini görmüş, 1999 depremini görmüş ve şu anda depremin üzerinden 20 yıl geçti muhtemelen bir 10 yıl zaman zarfında da bir daha deprem göreceğiz" dedi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan, ise depremde hayatını kaybeden insanların isimlerinin yaşatılması gerektiğini söyleyerek, "Onlar bir şehit, öğretmen olabilir, hekim olabilir, çocuk olabilir normal insan olabilir. Onların yaşatılması için bir takım eylemler yapılmalı. Birde Düzce'deki orta hasarlı binaların yeninden elden geçilmesi lazım" diye konuştu.

Etkinlikler Düzce Belediyesi Meydanında düzenlenen törenle sona erdi.

Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Düzce Belediyesi, Deprem, Düzce, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 12 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 03:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]