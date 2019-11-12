Son Dakika Haberleri: Düzce depreminin 20. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı
Son Dakika Güncel Düzce depreminin 20. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı - Son Dakika

Düzce depreminin 20. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı

6 saat önce

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Kaynaşlı'da düzenlenen anma törenlerinin ardından depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın ettiler.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Kaynaşlı'da düzenlenen anma törenlerinin ardından depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın ettiler.

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde yaşanan yıkım sonrasında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremin 19. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da anma töreni düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte hayatını kaybedenlerin yakınları, kayıpları için dualar ettiler. İlçe meydanında deprem şehitleri için okunan mevlidin ardından depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı mezarlığına akın ettiler. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua eden depremzedeler, acılarının hala taze olduğunu dile getirdiler.

Yaşanan depremde babasını ve ağabeyini kaybeden Yasin Akbaş, mezarlığa her gelişinde psikolojisinin bozulduğunu belirterek; "99 depreminde ağabeyimiz ve babamı kaybettim. Biz unutamadık. Psikolojik olarak kötüye gittik. Her mezarlığa geldiğimizde psikolojim daha da bozuluyor. Ben meydandaydım, babam kahvehanedeydi, ağabeyim kömürcüdeydi, arkadaşının yanında orada kaybettim. Ben o zaman 15 – 16 yaşlarındaydım.

Milli maçı izlemek için arkadaşlarının yanına giden oğlunu çöken binanın enkazında yitiren Anne Nilgün Aydın ise; Oğlumu kaybettim. Unutulmuyorlar. Acıları geçer mi? Bir deprem olduğu zaman aynı şeyleri yeniden yaşıyoruz. Oğlum milli maç vardı, arkadaşları ile onu izlemeye gitti. Orada kaybettik" dedi. Depremde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinin ardından evlerinin yolunu tuttu.

(Ali YıldızSelçuk Akyol/İHA)

Düzce depreminin 20. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı

Kaynaşlı, Deprem, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 12 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:19:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce depreminin 20. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]